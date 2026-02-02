Zone rosse Rione Sanità e Porta Nolana | l'elenco delle strade vietate a violenti e pregiudicati

La Prefettura ha messo al bando alcune strade nel Rione Sanità e a Porta Nolana. Le aree interessate sono state dichiarate zone rosse per evitare che violenti e pregiudicati possano frequentarle. Le nuove regole sono già in vigore e prevedono divieti stringenti. La misura mira a garantire più sicurezza in zone storicamente problematiche della città.

Le strade vietate al Rione Sanità e a Porta Nolana dall'ordinanza della Prefettura sull'istituzione delle zone rosse.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Rione Sanità Porta Nolana Napoli, istituite zone rosse anche al Rione Sanità e nell’area tra corso Garibaldi e Porta Nolana A Napoli sono state istituite nuove zone rosse, estendendo le restrizioni anche al Rione Sanità e all’area compresa tra corso Garibaldi e Porta Nolana. A Napoli due nuove zone rosse: saranno alla Sanità e a Porta Nolana Il prefetto Michele di Bari ha annunciato l’eventuale istituzione di due nuove zone rosse a Napoli, riguardanti Porta Nolana e il rione Sanità. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Rione Sanità Porta Nolana Argomenti discussi: Due anziani rapinati nella loro casa a Pomigliano nella notte. Il prefetto di Napoli dispone più controlli. Zone rosse Rione Sanità e Porta Nolana: l’elenco delle strade vietate a violenti e pregiudicatiLe strade vietate al Rione Sanità e a Porta Nolana dall'ordinanza della Prefettura sull'istituzione delle zone rosse ... fanpage.it Zone rosse a Napoli, sicurezza e fragilità urbane: la sfida di Porta Nolana e della SanitàNapoli– Porta Nolana e il rione Sanità si avviano a diventare le nuove zone rosse della città. La decisione non è ancora formalizzata, ma l’orientamento emerso dal Comitato provinciale per l’ordine e ... cronachedellacampania.it "Deputato nel rione sanità girano questi 2 cani macchio e femmina da giorni dove sta l'ospedale San Gennaro. Per favore potete condividerlo sulla vostra pagina per far intervenire la Asl" facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.