Zaragoza saluta il Celta | Non sono solo sei mesi sono ricordi per la vita

Zaragoza ha lasciato il Celta Vigo con un messaggio sui social, ricordando che quei sei mesi non sono solo un passaggio, ma ricordi che porterà per sempre. Dopo aver annunciato l’arrivo alla Roma, il giocatore ha voluto salutare i tifosi e i compagni, lasciando trasparire l’attaccamento per la squadra spagnola.

Dopo l’ufficialità del passaggio alla Roma, Bryan Zaragoza ha salutato il Celta Vigo con un messaggio intenso affidato ai social. L’esterno, arrivato nella Capitale dopo l’interruzione del prestito in Galizia, ha ripercorso i mesi vissuti a Vigo ringraziando club, staff e tifosi. Parole cariche di emozione, con riferimenti ai momenti simbolo dell’esperienza: le notti europee al Balaídos, l’ingresso in campo sulle note dell’inno del centenario e la vittoria al Bernabéu. «Non sono solo sei mesi», il concetto ribadito più volte, «sono ricordi per tutta la vita». Un saluto che si chiude con un augurio per il finale di stagione e un “Imos” che suona come promessa di vicinanza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

