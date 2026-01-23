Noa Lang lascia il Napoli dopo sei mesi e si trasferisce al Galatasaray con un prestito. L’accordo prevede un diritto di riscatto a 30 milioni di euro. La breve esperienza in Italia si conclude con questa operazione, che segna un nuovo capitolo nella carriera del giocatore.

Noa Lang, dopo essersi trasferito al Napoli la scorsa estate, va via dall’Italia dopo soli sei mesi. Ha firmato con il Galatasaray per un prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Noa Lang, Galatasaray’da! pic.twitter.comBKvE3jwrYc — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 23, 2026 Di seguito la nota ufficiale del club: “ È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Noa Noëll Lang e il suo club Ssc Napoli per un trasferimento temporaneo con opzione di acquisto non obbligatorio subordinato alla nostra richiesta scritta formale per il resto della stagione 2025-2026. Di conseguenza, al club del calciatore verrà corrisposta una tariffa per il trasferimento temporaneo pari a 2. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang saluta il Napoli dopo sei mesi, ufficiale l’arrivo al Galatasaray

Lang potrebbe andare via da Napoli, ma ancora nessuna offerta ufficiale dal GalatasarayNoa Lang potrebbe lasciare Napoli durante questa finestra di mercato invernale, con l'interesse di trasferirsi altrove per trovare più opportunità di gioco.

Sta finendo il tempo di Lang al Napoli: può andare al Galatasaray dopo la Champions di martedìNoa Lang, arrivato al Napoli da pochi mesi, potrebbe lasciare il club dopo la Champions League di martedì.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

HIGHLIGHTS Napoli Olympiacos 2-1 Gol e sintesi della partita amichevole a Castel di Sangro

Argomenti discussi: Lucca e Lang salutano il Napoli: le cifre dei prestiti al Nottingham Forest e al Galatasaray; Calciomercato Napoli, Lang saluta: è fatta con il Galatasaray; Lang e Lucca, dopo la Juve tanti saluti. E il Napoli deve stringere per un attaccante; Calciomercato Napoli, Lucca ai saluti: le opzioni En-Nesyri e Marcos Leonardo. E spunta Duran.

UFFICIALE - Napoli, anche Lang saluta: va al GalatasarayDopo l'addio ufficiale di Lucca direzione Nottingham, è ufficiale anche l'addio di Lang direzione Istanbul. Come diramato dal club turco, l'ex PSV è un nuovo giocatore del Galatsaray. L'olandese ... fantacalcio.it

Il Galatasaray presenta Lang: è ufficiale il trasferimento dal NapoliISTANBUL (TURCHIA) - Ora è ufficiale: Noa Lang è un nuovo calciatore del Galatasaray. Ad annunciarlo attraverso i propri canali è stato lo stesso club turcho, che prende il 26enne attaccante olandese ... corrieredellosport.it

#Lang saluta il #Napoli dopo sei mesi, ufficiale l’arrivo al #Galatasaray. Arriva dal #Napoli in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Al Napoli vanno 2 milioni per il prestito, mentre al calciatore spettano 1,75 milioni. https://www.ilnapolista.it/2026/01/la - facebook.com facebook

Lang molto vicino a salutare gli azzurri per approdare in Turchia! #SscNapoli #Lang #GalatasaraySK x.com