Il rumore del vulcano che emozione È la voce del pianeta e arriva da un posto dove non andremo mai

Il suono del vulcano rappresenta la voce del nostro pianeta, proveniente da luoghi remoti e inesplorati. A Roma, il 17 gennaio 2026, si rifletterà sul rapporto tra questi fenomeni naturali e la scienza, dimostrando come il loro studio sia un processo naturale e fondamentale per comprendere meglio la Terra e i suoi segreti. Un'occasione per approfondire il legame tra natura e ricerca, senza sensazionalismi.

Roma, 17 gennaio 2026 - I vulcani ci affascinano da sempre. Come si combina tutto questo con la scienza? Un binomio difficile? "Al contrario, è molto naturale. Molto spesso si diventa scienziati proprio perché si è come stregati da fenomeni naturali, seguendo la curiosità di capire, chiedendosi come è possibile, come funziona, cosa c'è dentro, cosa c'è sotto". Micol Todesco, ricercatrice e vulcanologa, dal 2022 è la direttrice della sezione bolognese dell'Ingv. Nessuno è mai arrivato laggiù, al cuore dei vulcani. "L'interesse scientifico aggiunge alla fascinazione il rigore della verifica. Uno fa delle ipotesi che possono essere anche molto fantasmagoriche.

I passi sopra il vulcano richiedono attenzione. Non lo sapevo prima. L’ho imparato sui tracciati di lava. Ho appreso come distinguere le forme, i colori e gli odori della materia. Come restare in attesa dei suoni, del rumore del vento. Come accogliere i borbottii lo - facebook.com facebook

