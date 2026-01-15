Legami | itinerario spirituale-culturale all’Hospice di Solofra

Il 16 gennaio 2026, alle ore 17.00, presso il Pain Control Center Hospice di Solofra, si terrà il terzo appuntamento dell’iniziativa “Legami”. Un itinerario che unisce aspetti spirituali e culturali, offrendo un momento di riflessione e confronto. L’evento invita i partecipanti a esplorare il tema dei legami umani e della condivisione, in un contesto di rispetto e sobrietà.

Tempo di lettura: 2 minuti Si svolgerà venerdì 16 gennaio 2026, con inizio alle ore 17.00, presso il Pain Control Center Hospice di Solofra, il terzo appuntamento dell'iniziativa denominata " Legami. Le arti: luogo di speranza – itinerario spirituale-culturale", rivolta ai degenti e ai loro familiari. Si tratta di un programma di incontri mensili promossi e organizzati dalla Biblioteca dell'Hospice "Cicely Saunders" e dal Servizio di assistenza spirituale presso la Cappella "Gesù Risorto" della struttura sanitaria, in collaborazione con l'Assessorato alla cultura del Comune di Solofra e la Compagnia del libro "Renato Serra" della Biblioteca comunale di Solofra.

