La Virtus Bologna continua a spingere forte in Eurolega, cercando di salire in classifica. Intanto, Galbiati e Tabellini lavorano per conquistare posizioni importanti. Nelle ultime partite, l’Hapoel ha mostrato segni di nervosismo e il Monaco ha attraversato momenti complicati. Lo Zalgiris, invece, tiene aperta la porta per il play-in, mantenendo vivo l’interesse sulla corsa ai playoff.

Doppio turno in arrivo, il terzultimo della stagione, un’occasione d’oro per chi insegue di accorciare le distanze in una classifica spezzata in tre blocchi. Tra quelli che sperano di rientrare nel gruppo di testa ci sono le due italiane: la magnifica Virtus di Montecarlo, attesa da Asvel in casa e Olympiacos in Grecia, e l’Olimpia in cerca di identità in un momento di grandi debolezze nei finali di partita, che giocherà col Baskonia in casa e poi a Lione contro l’Asvel. Ecco il nostro power ranking: chi sale e chi scende. RISULTATI E PROSSIMO TURNO LA CLASSIFICA AGGIORNATA IL RANKING DELLA SETTIMANA SCORSA Quanto stia andando oltre i propri limiti la Virtus lo sapremo realmente alla fine. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Virtus oltre i limiti, Galbiati e Tabellini alla conquista: ranking Eurolega, chi sale e chi scende

La Virtus si conferma imbattibile tra le mura domestiche, mentre l'Hapoel si prende la testa della classifica in Eurolega.

