Violenza sessuale on line due arresti

Nella giornata di oggi, la polizia ha arrestato due uomini, uno di 47 anni e l’altro di 31, accusati di aver diffuso materiale pedopornografico. Sono in tutto 13 le persone indagate per violenza sessuale online ai danni di minori, un fenomeno chiamato “live distant child abuse”. Gli arresti sono avvenuti tra Trento e Reggio Calabria. Le indagini proseguono per fare luce su un giro di abusi che si svolgono a distanza, attraverso internet.

13.01 Sei indagati in totale per violenza sessuale on line 'a distanza' ai danni di minori, fenomeno noto come "live distant child abuse", e 2 uomini di 47 anni e 31 anni arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di ingente materiale pedopornografico. Gli altri indagati nelle province di Roma, Latina, Brescia e Milano. Sequestrato molto materiale informatico, ora sotto analisi anche per identificare le giovani vittime.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Due uomini sono finiti in manette nelle ultime ore, uno dei quali in Trentino.

