La polizia di Villaricca ha arrestato tre persone con l’accusa di droga. I carabinieri hanno fermato i coniugi Raffaele D’Ausilio e Cristina Napolano, più un amico di 28 anni. Tuttavia, due di loro sono stati scarcerati già nelle ore successive. Le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione che ha portato all’arresto, ma la vicenda si è subito complicata con le liberazioni rapide.

I carabinieri della stazione di Villaricca avevano arrestato per spaccio e detenzione di droga i coniugi Raffaele D’Ausilio e Cristina Napolano e con loro, era finito in manette anche un amico 28enne. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto celebrata presso il carcere di Poggioreale e presso il carcere femminile di Secondigliano, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, accogliendo le istanze degli avvocati Luigi Poziello e Giuseppe Granata, ha rimesso in libertà senza obblighi il 28enne e ha concesso l’obbligo di firma a Cristina Napolano. Resta invece in carcere Raffaele D’Ausilio, il quale ha ammesso la detenzione ai fini di spaccio degli oltre tre chilogrammi di hashish. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Villaricca, tre arrestati per droga: due scarcerazioni lampo

Approfondimenti su Villaricca Polizia

I carabinieri di Villaricca hanno fermato tre persone in strada, trovandole in possesso di oltre tre chili di hashish.

I carabinieri di Villaricca hanno fermato tre persone in strada.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Villaricca Polizia

Argomenti discussi: Villaricca, sorpresi con la droga: tre arresti; Blitz con maxi sequestro di droga: arrestata anche una coppia di coniugi; Villaricca: tre arresti per droga. I Carabinieri sequestrano oltre 3 chili di hashish; Villaricca: 3 in manette per droga. Carabinieri sequestrano 3 chili di hashish - Punto!.

Tre chili di hashish in auto e in casa: tre persone finiscono in carcereÈ quanto accaduto a Villaricca dove i carabinieri hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti due coniugi e un giovane. ilgiornalelocale.it

Blitz con maxi sequestro di droga: arrestata anche una coppia di coniugiNel veicolo, 2 dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contante. Nell’abitazione dei coniugi poi, già prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso la ... napolitoday.it

Al termine delle operazioni, tutti e tre gli indagati sono stati arrestati e condotti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria #Villaricca - facebook.com facebook