Villaricca fermati in strada per droga | in casa più di tre chili di hashish Arrestati marito moglie e l’amico

I carabinieri di Villaricca hanno fermato tre persone in strada, trovandole in possesso di oltre tre chili di hashish. Gli agenti sono entrati in una casa e hanno arrestato marito, moglie e un amico, tutti accusati di spaccio e detenzione di droga. I controlli sono scattati dopo alcune segnalazioni e hanno portato a questa operazione, che mette sotto i riflettori un giro di droga in zona.

Tre persone in manette per droga. I carabinieri della stazione di Villaricca hanno arrestato per spaccio e detenzione di droga i coniugi Raffaele D'Ausilio e Cristina Napolano. Con loro, in manette anche il 28enne Luigi Zannella. Villaricca, fermati in strada per droga: in casa più di chili di hashish. Arrestati marito, moglie e l'amico I due uomini erano auto quando i militari hanno calato la paletta, durante un posto di controllo. Nel veicolo, 2 dosi di hashish, 24 stecchette della stessa sostanza e 350 euro in contante. Nell'abitazione dei coniugi poi, già prima di iniziare la perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso Napolano a cedere droga ad alcuni clienti.

