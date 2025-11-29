Per vent’anni ha ucciso mutilato e violentato giovani donne | chi è il Mostro della stazione il serial killer protagonista della nuova serie Disney+

Una caccia all’assassino durata quasi quarant’anni. Poi il match di un DNA parziale trovato sul corpo di una delle vittime. E, infine, le confessioni di un serial killer che riaprono uno dei casi più controversi della giustizia francese. Il protagonista della vicenda è Jacques Rançon. In Francia lo conoscono come il “ Mostro della stazione di Perpignan”, perché è lì che l’uomo, negli anni Novanta, aggrediva, stuprava, uccideva e infine mutilava la maggior parte delle sue vittime. Tutte donne, giovani e belle, poco più che ventenni. Non descriverà mai le atrocità commesse come stupri, racconta solo di “voler fare l’amore con loro”, negando quella che il pubblico ministero Anne-Laure Sandretto definisce “ una sessualità violenta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Per vent’anni ha ucciso, mutilato e violentato giovani donne: chi è il “Mostro della stazione”, il serial killer protagonista della nuova serie Disney+

