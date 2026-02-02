Via Francigena il viaggio a piedi dentro l’Italia reale

Camminare lungo la Via Francigena significa scoprire l’Italia reale, fatta di paesi che resistono e altri che stanno perdendo popolazione. Oggi, il cammino non è più un viaggio tra miti e leggende, ma un percorso tra borghi ancora vivi e zone che si svuotano. Le tappe sono semplici, i servizi essenziali e tutto si svolge in modo molto più concreto di quanto si pensi.

Percorrere la Via Francigena oggi non è cercare un mito medievale, ma attraversare il Paese com'è davvero: borghi vivi e paesi che si svuotano, servizi essenziali, tappe semplici. Un cammino che alterna bellezza e normalità e racconta l'Italia senza filtri. Attraversare l'Italia a piedi lungo la Via Francigena non significa inseguire un mito medievale né fare trekking panoramico tra eccellenze selezionate. Significa entrare dentro il Paese reale seguendo una linea antica che oggi funziona come una radiografia: mostra ciò che tiene, ciò che si svuota, ciò che prova a reinventarsi. È un viaggio geografico prima che simbolico.

