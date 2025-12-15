Tra spiritualità e teatro | un viaggio lungo la Francigena Piacentina

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Francigena Piacentina si trasforma in un percorso che unisce spiritualità, teatro e memoria, offrendo un viaggio ricco di suggestioni e riflessioni. Questo cammino diventa un luogo di incontro e narrazione, dove le tradizioni si intrecciano con l’arte e la spiritualità, creando un’esperienza coinvolgente e significativa lungo un itinerario storico e culturale.

Immagine generica

La Francigena Piacentina diventa spazio di incontro, racconto e riflessione, intrecciando spiritualità, teatro e memoria. Tra parole, testimonianze ed emozioni, il Teatro Trieste 34 ospita due appuntamenti che invitano il pubblico a mettersi idealmente in cammino: un convegno dedicato al. Ilpiacenza.it