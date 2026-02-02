Via al completamento della nuova piastra ospedaliera | investimento da oltre 9 milioni

Con l’approvazione del progetto esecutivo, parte il completamento della nuova piastra dell’ospedale “Papa Francesco” a Ostuni. Si tratta di un investimento di oltre 9 milioni di euro, che permetterà di ampliare e migliorare i servizi sanitari della città. I lavori partiranno a breve, portando nuove strutture e più posti letto. La notizia è accolta con entusiasmo da cittadini e operatori sanitari.

Potenziamento dell'ospedale "Papa Francesco" di Ostuni. Avvio dei lavori al primo e secondo piano della struttura entro l'estate OSTUNI - Un grande passo avanti nella Città Bianca con l'approvazione del progetto esecutivo per il completamento della nuova piastra dell'ospedale "Papa Francesco". Il direttore generale dell'Asl Brindisi, Maurizio De Nuccio, ha dato il via libera, con la deliberazione numero 235 del 30 gennaio 2024, a un intervento del valore di 9,3 milioni di euro che interesserà il primo e il secondo piano della struttura, includendo anche la sistemazione delle aree esterne.

