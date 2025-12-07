Ok al primo stralcio tra un anno Un investimento da oltre 72 milioni Cinque piani con tecnologie d’élite
"Oggi il futuro che abbiamo immaginato insieme comincia davvero", ha dichiarato ieri Giancarlo Gargano, direttore della struttura complessa di Neonatologia. Un futuro che inizia da lontano. Il Mire - Maternità e Infanzia emette, infatti, i primi vagiti nel 2014, prevedendo un quadro di finanziamenti pari a 71,4 milioni di euro, dei quali 18,1 di provenienza regionale, 3,9 dalle casse aziendali, il resto statale. A cui si aggiungono 800mila euro di oneri di progettazione, coperti da CuraRE. L’edificio avrà un ingresso indipendente e per favorire l’immediata accessibilità sarà collegato al Core e al resto del Santa Maria Nuova da passerelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Dopo quattro anni, fine lavori per il cantiere esterno e per la copertura dell'ospedale Materno Infantile. Nel 2027 arriverà a compimento il primo stralcio dell'opera, con il trasferimento del reparto di Pediatria - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato a Vicenza il primo stralcio dell'Ospedale San Bortolo 2 - Inaugurato a Vicenza, dopo 17 anni d’attesa, il primo stralcio dell'Ospedale San Bortolo 2, che costringerà il sindaco Giacomo Possamai a rivedere la viabilità del quartiere. rainews.it scrive
Arzignano e Montecchio Maggiore: inaugurato il primo stralcio del nuovo ospedale - Montecchio Maggiore (Vicenza) che servirà tutto l’ovest vicentino. Riporta rainews.it
Erosione, quasi un anno di lavori - "Il nullaosta alla realizzazione del primo stralcio del progetto sarebbe dovuto arrivare entro dicembre 2024, ma poi è arrivato solo a fine luglio. ilrestodelcarlino.it scrive