Ok al primo stralcio tra un anno Un investimento da oltre 72 milioni Cinque piani con tecnologie d’élite

"Oggi il futuro che abbiamo immaginato insieme comincia davvero", ha dichiarato ieri Giancarlo Gargano, direttore della struttura complessa di Neonatologia. Un futuro che inizia da lontano. Il Mire - Maternità e Infanzia emette, infatti, i primi vagiti nel 2014, prevedendo un quadro di finanziamenti pari a 71,4 milioni di euro, dei quali 18,1 di provenienza regionale, 3,9 dalle casse aziendali, il resto statale. A cui si aggiungono 800mila euro di oneri di progettazione, coperti da CuraRE. L’edificio avrà un ingresso indipendente e per favorire l’immediata accessibilità sarà collegato al Core e al resto del Santa Maria Nuova da passerelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ok al primo stralcio tra un anno. Un investimento da oltre 72 milioni. Cinque piani con tecnologie d’élite

