"Oggi il futuro che abbiamo immaginato insieme comincia davvero", ha dichiarato ieri Giancarlo Gargano, direttore della struttura complessa di Neonatologia. Un futuro che inizia da lontano. Il Mire - Maternità e Infanzia emette, infatti, i primi vagiti nel 2014, prevedendo un quadro di finanziamenti pari a 71,4 milioni di euro, dei quali 18,1 di provenienza regionale, 3,9 dalle casse aziendali, il resto statale. A cui si aggiungono 800mila euro di oneri di progettazione, coperti da CuraRE. L’edificio avrà un ingresso indipendente e per favorire l’immediata accessibilità sarà collegato al Core e al resto del Santa Maria Nuova da passerelle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ok al primo stralcio tra un anno. Un investimento da oltre 72 milioni. Cinque piani con tecnologie d’élite