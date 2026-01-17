Deborah Pantana, candidata di Noi Moderati, annuncia la propria candidatura alle prossime elezioni comunali, sottolineando l’impegno in autonomia con lo slogan

C’è anche Deborah Pantana nel gruppo di Noi Moderati che, con lo slogan "Oltre il silenzio", annuncia "la propria discesa in campo in totale autonomia per le prossime elezioni comunali ". La consigliera di Parità della Provincia (ex consigliera comunale e candidata a sindaco nel 2015 contro Romano Carancini) fa parte dei coordinatori della lista, con Nicola Bonaduce, Guido Garufi e Luigi Carelli. "Una scelta maturata non per rivendicazione orgogliosa – dicono –, ma per rispondere a un’esigenza reale di profonda revisione politica: la democrazia deve tornare a essere espressione del popolo e dei consiglieri eletti, superando la stagione delle “stanze chiuse” e dello scollamento tra giunta e consiglio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pantana in pista con Noi Moderati: "In autonomia alle elezioni comunali"

Leggi anche: Candidati Noi Moderati alle Elezioni Regionali Campania 2025: la lista completa

Leggi anche: Noi Moderati al lavoro per le comunali di Reggio Calabria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pantana in pista con Noi Moderati: In autonomia alle elezioni comunali.

Sfuma la pista Dragusin - facebook.com facebook