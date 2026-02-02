Verissimo Samira Lui a valanga | Chi è davvero Gerry Scotti

Samira Lui si è lasciata andare a parole sincere a Verissimo, parlando di Gerry Scotti. La showgirl ha descritto il conduttore come un mito, sia come persona che come professionista, e ha parlato di un rapporto di stima e amicizia che li lega. Samira ha raccontato che tra loro ci sono risate e momenti di divertimento, sottolineando quanto sia importante e raro trovare una simile complicità nel mondo dello spettacolo. La sua intervista arriva dopo le accuse di Fabrizio Corona, e la sua testimonianza mette in luce un lato diverso di Scotti, lontano

"Gerry è un mito prima come persona e poi come professionista. C'è un rapporto di stima e di amicizia, ridiamo, ci divertiamo ed è la cosa più bella che si possa ottenere": Samira Lui lo ha detto nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5, rispondendo in maniera indiretta al fango lanciato da Fabrizio Corona contro Gerry Scotti nei giorni scorsi. Samira è il braccio destro del conduttore a La Ruota della Fortuna. E i due appaiono ormai come una coppia di lavoro collaudata e molto apprezzata dal pubblico. "È raro lavorare in un contesto in cui ci si diverte anche - ha ammesso Samira Lui.

