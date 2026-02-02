Vandalizzata l’auto della protezione civile di Scandicci La sindaca | Così mettete a rischio i soccorsi

Questa notte, qualcuno ha preso di mira l’auto della Protezione Civile di Scandicci, lasciata parcheggiata nel centro del paese. La vettura è stata vandalizzata, danneggiata senza motivo, mentre i volontari erano fuori a svolgere il loro servizio. La sindaca commenta che azioni come questa mettono a rischio i soccorsi e il lavoro di chi cerca di aiutare la comunità. Ora si indaga per capire chi c’è dietro questo gesto e perché.

Un’auto della Protezione Civile di proprietà dell’amministrazione comunale di Scandicci è stata vandalizzata nella notte tra domenica 1° e lunedì 2 febbraio nel parcheggio del Comune. A darne notizia è la sindaca Claudia Sereni con un post sui social. “Stamani abbiamo trovato un’auto della Protezione Civile del Comune vandalizzata durante la notte nel parcheggio del palazzo comunale. Mi rivolgo a quei ragazzi che hanno compiuto questo gesto augurandomi che il messaggio arrivi a tutti. Vi siete resi conto di cosa avete fatto, contro chi vi siete scagliati e quali siano le conseguenze? Ve la siete presa con una macchina della Protezione Civile, che serve per salvare la vita di persone e tutelare i territori in caso di calamità, come alluvioni, terremoti, incendi ma anche cose più semplici come il controllo di alberi, la prevenzione di pericoli, l’assistenza alle persone in difficoltà.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Scandicci ProtezioneCivile

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Scandicci ProtezioneCivile

Argomenti discussi: Vandalizzata un'auto in sosta ad Altavilla, lo sfogo del proprietario della vettura; Auto danneggiata in strada. Individuato il responsabile; Vandalizzata un'auto in sosta ad Altavilla, lo sfogo del proprietario della vettura; Tor di Mezzavia, c'è una strada finita nel mirino dei vandali: Continuano ad abbattere i segnali stradali.

Vandalizzata un'auto in sosta ad Altavilla, lo sfogo del proprietario della vetturaParcheggio l’auto sotto i portici in piazza Cerrelli, torno e trovo la sorpresa: sportello graffiato e due ruote bucate con un coltellino. Un gesto da vigliacco, soldi e tempo buttati per colpa di un ... salernotoday.it

Trova la sua auto vandalizzata con strani graffiti https://ebx.sh/rrpYjx facebook