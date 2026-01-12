Notti ancora insonni per i residenti | prosegue il maxi cantiere

Il maxi cantiere in corso a Seveso prosegue, causando disagi ai residenti che devono affrontare notti ancora insonni. Il Comune ha comunicato ufficialmente questa situazione tramite la propria pagina Facebook, evidenziando le difficoltà legate ai lavori in corso. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disservizi durante il periodo di intervento.

Pronto soccorso rumoroso . Notti insonni per i residenti - Non per l’ululato né per le luci blu a intermittenza delle sirene delle ambulanze. ilgiorno.it

Signa, degrado e notti insonni. Non c’è pace al Crocifisso - A lamentare i disagi sono i residenti di alcune palazzine che, negli ultimi mesi, hanno segnalato la presenza di schiamazzi notturni, persone in ... lanazione.it

Pensiero del giorno Buona giornata a tutte voi che condividete con me le notti insonni, ce la faremo! @karpellois - facebook.com facebook

Il fisioterapista di #Brignone: “Notti insonni, ho pianto per lei” x.com

