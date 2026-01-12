Notti ancora insonni per i residenti | prosegue il maxi cantiere
Il maxi cantiere in corso a Seveso prosegue, causando disagi ai residenti che devono affrontare notti ancora insonni. Il Comune ha comunicato ufficialmente questa situazione tramite la propria pagina Facebook, evidenziando le difficoltà legate ai lavori in corso. La situazione rimane sotto osservazione, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disservizi durante il periodo di intervento.
Ancora una notte in bianco per i residenti di Seveso. È lo stesso Comune che lo comunica con una nota sulla pagina Facebook sulla pagina istituzionale. “FerrovieNord comunica che, nell'ambito della realizzazione del sottopasso ferroviario, l'attività particolarmente rumorosa dei lavori proseguirà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: Claris, indagine chiusa: “Quelle notti insonni pensando a Riccardo”. L’omicida rischia l’ergastolo
Leggi anche: La bomba nel cantiere. Maxi-evacuazione per 5mila residenti. Strade e negozi chiusi
Pesaro, choc in zona stazione: «Fumano e si sballano davanti a casa e noi non siamo più liberi di entrare».
Notti ancora insonni per i residenti: prosegue il maxi cantiere - I lavori dovevano essere ultimati nel fine settimana, ma proseguono. monzatoday.it
Pronto soccorso rumoroso . Notti insonni per i residenti - Non per l’ululato né per le luci blu a intermittenza delle sirene delle ambulanze. ilgiorno.it
Signa, degrado e notti insonni. Non c’è pace al Crocifisso - A lamentare i disagi sono i residenti di alcune palazzine che, negli ultimi mesi, hanno segnalato la presenza di schiamazzi notturni, persone in ... lanazione.it
Pensiero del giorno Buona giornata a tutte voi che condividete con me le notti insonni, ce la faremo! @karpellois - facebook.com facebook
Il fisioterapista di #Brignone: “Notti insonni, ho pianto per lei” x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.