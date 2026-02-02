Valentino Rossi torna a correre con piloti MotoGP e impressiona tutti | tempi mostruosi a Mandalika

Valentino Rossi torna in pista e sorprende tutti. Durante il test privato a Mandalika, il pilota della Yamaha R1 GYTR ha fatto registrare tempi impressionanti, a meno di due secondi dal più veloce, Bagnaia. Rossi si è dimostrato ancora competitivo, lasciando tutti a bocca aperta prima della prossima tappa a Sepang.

Test privato VR46 a Mandalika prima di Sepang: Bagnaia il più veloce, ma Valentino Rossi sorprende tutti con la Yamaha R1 GYTR a meno di 2 secondi.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Valentino Rossi Valentino Rossi fischiato al gala della MotoGP viene difeso da Marc Marquez: ammutoliscono tutti Valentino Rossi e i piloti dell'Academy tra i baby pazienti del Salesi: “Indimenticabile” Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Valentino Rossi spiega quanto perdono i piloti di MotoGP durante un weekend! Ultime notizie su Valentino Rossi Argomenti discussi: Il ritorno che non ti aspetti: Valentino Rossi torna in sella; Valentino Rossi torna in pista: in sella a Mandalika con i piloti del Team VR46; Valentino Rossi torna a Monza: biglietti da 20 euro per il GT World Challenge Europe; Valentino Rossi torna in pista a Mandalika: Un circuito fantastico per far crescere i giovani indonesiani. Valentino Rossi torna in sella a Mandalika, sfiderà i suoi allievi della VR46 AcademyTest privato in Indonesia per la VR46 Riders Academy: Valentino Rossi in pista fino al 30 gennaio con nove piloti tra MotoGP e categorie inferiori ... virgilio.it Valentino Rossi torna a Monza in pista: quando vederlo e quanto costano i bigliettiGrande attesa per il ritorno nel Tempio della Velocità del pluricampione del mondo di motociclismo. In programma tre giorni di gare e la possibilità di accedere anche ai paddock ... monzatoday.it Valentino Rossi su Yamaha R1 a meno di 2 secondi da Bagnaia e dalla Ducati Anche a 46 anni, il riferimento non è mai lontano. A Mandalika, Valentino Rossi ha ricordato a tutti che la classe pura non svanisce — girando a meno di due secondi da Francesco - facebook.com facebook Valentino Rossi, il papà Graziano lo attacca: “Mi ha teso un trabocchetto per i miei soldi” x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.