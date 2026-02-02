Valentino Rossi torna a correre con piloti MotoGP e impressiona tutti | tempi mostruosi a Mandalika

Valentino Rossi torna in pista e sorprende tutti. Durante il test privato a Mandalika, il pilota della Yamaha R1 GYTR ha fatto registrare tempi impressionanti, a meno di due secondi dal più veloce, Bagnaia. Rossi si è dimostrato ancora competitivo, lasciando tutti a bocca aperta prima della prossima tappa a Sepang.

Test privato VR46 a Mandalika prima di Sepang: Bagnaia il più veloce, ma Valentino Rossi sorprende tutti con la Yamaha R1 GYTR a meno di 2 secondi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

