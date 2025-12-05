Valentino Rossi e i piloti dell' Academy tra i baby pazienti del Salesi | Indimenticabile

Ancona, 5 dicembre 2025 - Un pomeriggio di sorrisi, emozione e incontri indimenticabili, quello vissuto ieri all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove Valentino Rossi e i piloti della sua VR46 Riders Academy hanno fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti del presidio materno-infantile dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. Un appuntamento atteso dai bambini e dalle loro famiglie, che per qualche ora hanno potuto vivere un momento speciale, lontano dalla routine ospedaliera. Chi è Tredici Pietro: il padre, la data all’Estragon di Bologna e Sanremo Ad accogliere Rossi e i suoi piloti è stato il direttore generale dell’Azienda, Armando Marco Gozzini, affiancato dal direttore sanitario Claudio Martini e da diversi professionisti dell’ospedale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi e i piloti dell'Academy tra i baby pazienti del Salesi: “Indimenticabile”

Approfondisci con queste news

Nel Gala MotoGP, un momento inatteso ha cambiato il tono della serata: un gesto che nessuno si aspettava da Marc Marquez Quando i fischi per Valentino Rossi hanno riempito la sala, il campione Ducati è intervenuto richiamando il pubblico al rispetto, rivel - facebook.com Vai su Facebook

Alla scoperta di Lando Norris: il golf, gli sgarri alla dieta e la passione per Valentino Rossi Vai su X

Valentino Rossi e i piloti della VR46 Riders Academy al 'Salesi' - Diego va in moto dall'età di 3 anni e mezzo, Enrico si è fatto un giorno di ricovero in più pur di incontrare i suoi idoli, Mia è timida, ma poi si scioglie una volta realizz ... Si legge su msn.com

Valentino Rossi, Bezzecchi e i ragazzi della Vr46 Academy in visita ai piccoli pazienti del Salesi: «Giornata emozionante» - Valentino Rossi, Bezzecchi e i piloti della sua VR46 Riders Academy in visita ai piccoli pazienti del "Salesi". Segnala msn.com

Valentino Rossi e la VR46 Riders Academy portano sorrisi ai bambini del Salesi - Emozioni, solidarietà e incontri indimenticabili Un pomeriggio all’insegna della gioia e delle emozioni ha visto protagonisti Valentino Rossi e i suoi compagni della VR46 Riders Academy nei reparti de ... Da youtvrs.it

La vera sfida di Marc Marquez a Valentino Rossi? Non è il decimo: vuole proprio il futuro. E dalla Spagna assicurano che sta già lavorando - Marc Marquez prepara il futuro e l’eterna sfida potrebbe spostarsi su un terreno nuovo: creare una ‘scuola’ di talenti con il fratello Alex, il manager Jaime Martinez e la loro Vertical, investendo su ... Come scrive mowmag.com

Valentino Rossi ha trovato un nuovo erede: spunta un annuncio clamoroso - Valentino Rossi ha scelto di proseguire l'avventura nel motociclismo in una nuova veste. reportmotori.it scrive

Marc Marquez come Valentino Rossi: pronta la Marquez MotoGp Academy? - Marc Marquez pensa di seguire Valentino Rossi e insieme al fratello Alex potrebbe inaugurare un'Academy per scovare i migliori talenti delle due ruote. Come scrive auto.everyeye.it