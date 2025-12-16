Tentata estorsione con il video in cui picchia un uomo con la mazza da baseball | condannato

Un uomo di 30 anni è stato condannato a tre anni e mezzo di reclusione per aver tentato di estorcere denaro attraverso un video in cui picchiava un cittadino egiziano con una mazza da baseball. L'episodio, che ha suscitato forte scalpore, si inserisce in un contesto di violenza e intimidazione.

Condannato a tre anni e mezzo il 30enne che ha picchiato con una mazza da baseball un cittadino egiziano, registrando il video della violenza. Il filmato è poi stato inviato a un connazionale romeno con l'intento di convincerlo a restituire un prestito di 150 euro, accompagnato dalla frase. Viterbotoday.it TENTATA ESTORSIONE AI PARROCI. ARRIVA LA PRESCRIZIONE: ASSOLTI I DUE IMPUTATI | 17/11/2022 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Roma, tortura, estorsione e bomba a Primavalle: 11 misure cautelari - (askanews) – Tortura, sequestro di persona e tentata estorsione, porto abusivo di esplosivo in luogo pubblico e danneggiamento aggravato, sono tra le accuse contestate a 11 persone, itali ... askanews.it

Modella conferma il tentativo di estorsione a Berlusconi: 'Rigato lo minacciava' - "Rigato lo minacciava": è quanto ha detto la modella russa Raissa Skorkina nella sua testimonianza in video collegamento dall'ambasciata italiana in Thailandia al processo per tentata estorsione a Sil ... msn.com

Tentata estorsione a Gaetano Vecchio, Ance Sicilia: “Resistere e denunciare" #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Tentata estorsione e minacce a Claudio #Lotito per cedere la #Lazio: cinque persone indagate x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.