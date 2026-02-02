Uomini e Donne registrazione 2 Febbraio 2026 | le anticipazioni

Martedì 2 febbraio 2026, nello studio di Uomini e Donne sono state registrate le nuove puntate. Come sempre, ci sono stati confronti diretti tra i protagonisti, decisioni chiare e qualche movimento che potrebbe modificare gli equilibri tra il Trono Over e il Trono classico.

Martedì 2 febbraio 2026 si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Anche questa volta, in studio non sono mancati confronti, decisioni nette e movimenti che cambiano gli equilibri tra Trono Over e Trono classico. Dalle dinamiche tra Sebastiano Mignosa ed Elisabetta fino alle novità su Ciro Solimeno e Sara Gaudenzi, la registrazione ha mostrato un quadro in evoluzione. Uomini e Donne: segnalazione clamorosa sulla nuova dama Elisabetta Sebastiano Mignosa accetta nuove dame e scatta la reazione. La registrazione si apre con Sebastiano Mignosa, che decide di accettare l’arrivo di nuove dame scese per lui. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

