Uomini e Donne registrazione 5 Gennaio 2026 | le anticipazioni

Ecco le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 5 gennaio 2026. La puntata, registrata all’inizio di questa settimana, introduce nuovi sviluppi nelle dinamiche tra i protagonisti. Come di consueto, analizzeremo gli episodi salienti e le eventuali novità, offrendo un quadro chiaro e oggettivo di quanto accaduto, nel rispetto della sobrietà e della correttezza informativa.

Uomini e Donne riparte con la puntata registrata lunedì 5 Gennaio 2026 e che rimette subito tutto in discussione. Dopo la pausa natalizia, arrivano baci, retroscena scoperti a telecamere spente e decisioni che pesano. Nel Trono Over esplode il caso Mario Lenti, diviso tra nuove conoscenze e “ritorni” scomodi, mentre Sabrina Zago frena davanti a una proposta importante. Intanto, sul fronte classico, arriva una nuova scelta! Anche Sara Gaudenzi verso la scelta! Colpo di scena Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 5 Gennaio 2026: rientro senza freni dopo le feste. In studio si parla di ciò che è successo durante le festività e di come i rapporti siano cambiati nel giro di pochi giorni. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 5 Gennaio 2026: le anticipazioni Leggi anche: Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioni Leggi anche: Uomini e Donne, registrazione 18 Novembre 2025: le anticipazioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Amici 25, oggi 4 gennaio niente puntata: il nuovo calendario del 2026 (e lo sprint verso il serale); Uomini e Donne tornerà su Canale 5 dopo l’Epifania: grande attesa per la scelta di Flavio; Uomini e Donne, cosa accadrà a gennaio 2026/ La crisi di Sabrina dopo la notte con Carlo; Mario Lenti e Magda di Uomini e Donne pizzicati a cena insieme: cosa succederà nelle prossime registrazioni. Anticipazioni Uomini e Donne 5 gennaio: Isabella bacia Mario poi la brutta scoperta, Sabrina non va via con Carlo - Nella registrazione di lunedì 5 gennaio tanti colpi di scena nel Trono Over ... fanpage.it

Uomini e Donne, Trono Over - Gemma e l'intervento del medico

«Uomini e donne» è il programma più visto on demand nel 2025 x.com

