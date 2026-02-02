Uomini e Donne arriva un nuovo tronista? Il nome

A pochi giorni dalla fine delle ultime storie, si parla già di un possibile nuovo tronista su Uomini e Donne. Attualmente, i protagonisti sono solo Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno, mentre Flavio Ubirti e Cristiana Anania hanno già fatto le loro scelte. Resta da capire chi potrebbe arrivare nel cast per riempire le prossime settimane di trasmissione.

È tempo di nuovi tronisti a Uomini e Donne. In questo momento, infatti, solo Sara Gaudenzi e Ciro Solimeno stanno portando avanti i loro percorsi nel trono classico, dopo la scelta prima di Flavio Ubirti e poi di Cristiana Anania. Proprio per questo, tra i fan cresce la curiosità: chi sarà il prossimo protagonista a sedersi sulla poltrona rossa? Nelle scorse ore è emerso un nome che sta già facendo discutere e che, se confermato, potrebbe dare una svolta interessante alla stagione. Sara Gaudenzi è stata con un famoso ex tronista di U&D Uomini e Donne dopo le ultime scelte: cosa sta succedendo. Con due scelte consecutive ormai archiviate, il trono classico sembra pronto a voltare pagina.

Uomini e Donne, Sara Gaudenzi è stata con una famoso tronista: il nome

Sara Gaudenzi, attuale tronista di Uomini e Donne, torna al centro delle chiacchiere dopo aver trascorso del tempo con un famoso tronista del programma.

