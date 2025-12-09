Lorenzo Spolverato tronista di Uomini e Donne? Lorenzo Spolverato prenderebbe quindi il posto Flavio Ubirti che sarebbe prossimo alla scelta andando ad affiancare le altre due troniste: Sara e Cristiana. Lorenzo Spolverato è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello dello scorso anno come concorrente nip. Modello milanese, ha 29 anni, ha frequentato un’accademia di recitazione e doppiaggio prendendo poi parte a spot in tv e a produzioni teatrali e cinematografiche. Nel suo passato ha praticato diversi sport tra cui la pallanuoto, kick boxing e beach volley. Lorenzo Spolverato in lista per il trono a Uomini e Donne: “ Scelto per dare una svolta alla stagione “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Un ex volto del Grande Fratello potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e donne, l’indiscrezione