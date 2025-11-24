Anticipazioni Uomini e Donne 24 novembre | nuovo corteggiatore per Gemma è più giovane di oltre 10 anni

Fanpage.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Fanpage.it in anteprime le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 24 novembre. In studio un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani, più giovane di 10 anni, mentre Ciro Solimeno comincia il suo percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

anticipazioni uomini donne 24Anticipazioni Uomini e Donne 24 novembre: nuovo corteggiatore per Gemma, è più giovane di oltre 10 anni - In studio un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani, più giovane di 10 anni, mentre Ciro ... Da fanpage.it

anticipazioni uomini donne 24Uomini e Donne, anticipazioni 24 novembre 2025: Gemma elimina Luigi e conosce un nuovo cavaliere - Uomini e Donne, le anticipazioni di lunedì 24 novembre: Gemma elimina Luigi e accoglie un nuovo cavaliere, nuova lite tra Sara e Cristiana. Riporta mondotv24.it

Uomini e donne anticipazioni oggi 24 novembre: scintille tra Jakub, Tomas e Sara - Uomini e Donne anticipazioni oggi 24 novembre: Tomas si dichiara a Sara e Jakub non ci ta. Segnala termometropolitico.it

Cerca Video su questo argomento: Anticipazioni Uomini Donne 24