La sua verità recensione | una miniserie thriller con tutti gli indizi al posto giusto
Tessa Thompson e Jon Bernthal sono una coppia (scoppiata) che si ritrova invischiata in un omicidio. Buona scrittura e buon cast. In streaming su Netflix. Esistono sempre almeno due versioni di una storia. È da questo assunto che parte La sua verità, miniserie gialla con protagonista una coppia inedita: Tessa Thompson e Jon Bernthal. L'approccio non è però quello di The Affair che raccontava la stessa storia due volte, da due (o più) punti di vista in ogni episodio: qui si parte da quello di lui per arrivare a quello di lei - infatti il titolo originale è His & Hers - in modo organico. La sua verità: una brutta faccenda in un paesino della Georgia Scritta e in parte diretta da William Oldroyd partendo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
