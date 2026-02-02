Under Salt Marsch il nuovo thriller con Kelly Reilly è su Sky

Su Sky arriverà nel 2026 “Under Salt Marsch”, il nuovo thriller con Kelly Reilly. La serie, creata, scritta e diretta da Claire Oakley, promette suspense e colpi di scena in sei episodi. La produzione tiene tutti con il fiato sospeso, pronti a scoprire cosa si nasconde dietro questa storia crime avvincente.

Agatha Cristian, l’intervista al cast. De Sica è un criminilogo: “Pensare prima di parlare? In molti dovrebbero farlo, ultimamente” Tenetevi pronti perché su Sky, nel 2026, arriverà una serie pronta a incollarvi allo schermo. Si intitola “Under Salt Marsch”, è creata, scritta e diretta da Claire Oakley (Make Up) e con sei episodi vi trascinerà all'interno di una storia crime avvincente e piena di sorprese. Prodotta da Little Door Productions in collaborazione con Sky Studios, ecco tutto quello che ci aspetta da “Under Salt Marsch”. La serie si apre con l’arrivo dal mare di una tempesta senza precedenti.🔗 Leggi su Today.it

UNDER SALT MARSH Trailer (2026) Kelly Reilly | Mystery Thriller Movie

Under Salt Marsh: Su Sky e NOW il crime drama con Kelly Reilly, tra segreti e verità sommerseDebutta in in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW Under Salt Marsh - Segreti sommersi, raffinato crime drama che racconta un'indagine ad alta tensione con la star di Yellowstone Kelly Reilly. comingsoon.it

Under Salt Marsh: una palude di misteri, omicidi, segreti e colpeSegreti, misteri e un conto alla rovescia che non si ferma. Il 2 febbraio 2026 debutta su Sky e NOW Under Salt Marsh, crime in sei episodi ambientata in Galles, nella sperduta cittadina immaginaria di ... today.it

Un omicidio, una tempesta che incombe e una comunità costretta a fare i conti con i propri segreti: #UnderSaltMarsh è una nuova serie gialla dalle atmosfere molto particolari, da oggi su Sky e NOW. - facebook.com facebook