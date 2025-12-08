La cometa aliena 3I ATLAS sta lasciando il sistema solare | le ultime foto della NASA

La cometa interstellare 3IATLAS sta mostrando uno spettacolo cosmico senza precedenti mentre si prepara a lasciare definitivamente il nostro sistema solare. Prima di scomparire nello spazio profondo, però, i telescopi della NASA e dell’Agenzia Spaziale Europea hanno catturato alcune delle immagini più nitide e dettagliate mai ottenute di questo visitatore alieno, rivelando un oggetto straordinariamente attivo dopo il suo passaggio ravvicinato al Sole. Scoperta a fine giugno e confermata come terzo oggetto interstellare conosciuto nel mese di luglio, 3IATLAS ha trascorso gli ultimi mesi attraversando il sistema solare interno a una velocità stimata di 210. 🔗 Leggi su Cultweb.it

