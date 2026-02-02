Una giornata di teatro danza e laboratori per i più piccoli a Venezia e Mestre

Domenica prossima, bambini e famiglie di Venezia e Mestre avranno un motivo in più per uscire di casa. Il Settore Cultura del Comune di Venezia, insieme ad Arteven, La Piccionaia e il circuito Not Only for Kids, organizza una giornata dedicata a teatro, danza e laboratori. Un pomeriggio pieno di attività pensate per coinvolgere i più piccoli e farli avvicinare al mondo della creatività. La città si anima con eventi pensati apposta per i bambini, portando divertimento e stimoli a tutti i partecipanti.

Una domenica ricca di stimoli e creatività attende i bambini e le famiglie del territorio veneziano: il Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven, La Piccionaia e il circuito Not Only for Kids, presenta per l'8 febbraio un cartellone di eventi che spaziano dalla danza partecipativa al teatro di narrazione, fino ai laboratori multisensoriali. Si consiglia la prenotazione o l'acquisto preventivo online data la limitata disponibilità di posti per le attività interattive. Per la rassegna "Domenica a Teatro", il Teatro del Parco apre le porte a Play Jam (ore 11.00 e 16.

