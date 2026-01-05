La magia delle ' 11 Lune d' Inverno' accende Peccioli | musica teatro e laboratori per una giornata indimenticabile

Il tradizionale appuntamento delle '11 Lune d'Inverno' torna a Peccioli martedì 6 gennaio, offrendo una giornata dedicata a musica, teatro e laboratori per tutte le età. Dopo il successo dello scorso dicembre, questa dodicesima edizione propone un programma ricco di attività pensate per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori in un contesto culturale e conviviale.

Dopo il successo dello scorso 26 dicembre, martedì 6 gennaio torna a Peccioli la dodicesima edizione di '11 Lune d'Inverno', con un nuovo grande pomeriggio dedicato a famiglie, bambini e visitatori. Il borgo si riempirà di spettacoli, laboratori creativi, musica, arte, giochi esperienziali e.

L’Epifania con le 11 Lune d’inverno. La magia nel borgo dei borghi. Sarà un lunedì ricco di eventi - PECCIOLIPer l’Epifania una lunga serie di appuntamenti dedicati e pensati per bambini e famiglie concludono "11Lune d’Inverno". lanazione.it

Che magia a Peccioli! La nostra Luna Bianca ha illuminato il cielo e il cuore di grandi e piccini durante la performance aerea che abbiamo portato al festival 11 Lune d’Inverno — una vera e propria rassegna diffusa che trasforma il borgo in un palcoscenic - facebook.com facebook

