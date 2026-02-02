Un abito in latex nude così stretto da non camminare | Heidi Klum sciocca la platea dei Grammy 2026

La top model tedesca ha lasciato tutti senza parole ai Grammy 2026. Indossava un abito in latex “nude” così stretto che non riusciva a camminare. La sua apparizione ha fatto discutere e ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

Il red carpet dei Grammy 2026 ha riaffermato il suo titolo di passerella più trasgressiva dell'anno, ma a rubare davvero la scena è stata Heidi Klum. La top model tedesca ha lasciato fotografi e social a bocca aperta presentandosi con un abito in latex color carne talmente aderente da sembrare una seconda pelle. Non si è trattato di un semplice vestito nude, ma di una vera opera di trompe-l'oeil: il materiale riproduceva dettagli anatomici realistici, inclusi i capezzoli in rilievo, rendendo quasi indistinguibile il confine tra tessuto e corpo. Per non distogliere l'attenzione dall'abito scultura, Heidi ha puntato su un beauty look naturale: capelli biondi lasciati cadere in onde morbide, trucco dai toni caldi e accessori ridotti all'essenziale.

