Heidi Klum è lei la superstar che presenterà il sorteggio dei Mondiali 2026

Sarà Heidi Klum, 52 anni, la padrona di casa del sorteggio dei Mondiali 2026, un ruolo che la modella e conduttrice tornerà a ricoprire a vent'anni di distanza dal suo debutto in una cerimonia identica, quando nel 2006 il mondo del calcio si fermò per i Mondiali ospitati dalla Germania, il suo Paese d'origine. A ospitare la nuova edizione dell'evento sarà il Kennedy Center di Washington, una cornice iconica per uno show che unirà glamour, sport e spettacolo, in vista del torneo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Una donna da copertina, conduttrice e attrice.

