Heidi Klum è lei la superstar che presenterà il sorteggio dei Mondiali 2026
S arà Heidi Klum, 52 anni, la padrona di casa del sorteggio dei Mondiali 2026, un ruolo che la modella e conduttrice tornerà a ricoprire a vent’anni di distanza dal suo debutto in una cerimonia identica, quando nel 2006 il mondo del calcio si fermò per i Mondiali ospitati dalla Germania, il suo Paese d’origine. A ospitare la nuova edizione dell’evento sarà il Kennedy Center di Washington, una cornice iconica per uno show che unirà glamour, sport e spettacolo, in vista del torneo che si giocherà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Heidi Klum a Halloween 2025: la trasformazione in Medusa è un capolavoro (da incubo) X Una donna da copertina, conduttrice e attrice. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Andrea #Bocelli si esibirà al sorteggio dei gironi per i Mondiali 2026. La modella Heidi Klum e il comico Kevin Hart tra gli ospiti: ecco tutti i protagonisti dell'evento Vai su X
La supermodella Heidi Klum sarà ancora protagonista del sorteggio della fase finale dei Mondiali - Le nazionali di tutto il mondo aspettando con trepidazione il prossimo venerdì, data del sorteggio per la fase finale della Coppa del Mondo negli. Segnala tuttomercatoweb.com
Le confessioni piccanti di Heidi Klum: rimproverata dai figli per i topless e i sex toys - Heidi Klum si lascia andare a confessioni piccanti durante il podcast "Call Her Daddy" di Alex Cooper, raccontando senza falsi pudori di quando i suoi figli hanno trovato i suoi sex toys. Si legge su tgcom24.mediaset.it
See Heidi Klum's costume for her 2025 Halloween party - Heidi Klum, the supermodel and TV host who has become the celebrity face of Halloween, dazzled again on Friday night. Da usatoday.com