uganda il governo blocca internet a due giorni dalle elezioni

In Uganda, il governo ha deciso di bloccare l'accesso a internet a due giorni dalle elezioni di giovedì. La misura, ufficialmente motivata dalla volontà di prevenire disinformazione, frodi e incitamento alla violenza, ha sollevato diverse preoccupazioni riguardo alla trasparenza e alla libertà di comunicazione nel paese.

In Uganda, il governo ha bloccato internet a due giorni dalle elezioni, previste per giovedì. L'intento ufficiale, come dichiarato dalle istituzioni, è quello di prevenire «la disinformazione, le frodi elettorali e l'incitamento alla violenza». Già nel 2021, in occasione di un'altra chiamata alle urne, le autorità aveva impedito l'accesso alla rete nei giorni precedenti e immediatamente seguenti al voto, rendendo impossibile verificare eventuali brogli. Nel mentre, la popolazione protestava contro la vittoria dell'attuale presidente, l'ottantunenne Yoweri Museveni, che quest'anno è intenzionato a ottenere il suo settimo mandato.

