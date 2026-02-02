UFFICIALE – Il Napoli ha chiuso per l’attaccante | c’è l’annuncio

Dopo settimane di attesa, il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. La società partenopea ha concluso l’accordo e ora l’attaccante brasiliano si prepara a indossare la maglia azzurra. La trattativa si è sbloccata dopo un accordo raggiunto tra i due club, e l’annuncio è arrivato direttamente dalla società partenopea.

Dopo diverse giornate d’attesa, il Napoli ha chiuso ufficialmente un nuovo colpo in attacco. La società partenopea, che aveva già trovato l’accordo con lo Sporting Lisbona da qualche giorno, ha annunciato l’arrivo di Alisson Santos. Alisson Santos è un nuovo giocatore del Napoli: il comunicato. L’attaccante brasiliano è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Sul sito ufficiale, il club ha diramato il comunicato: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Alisson de Almeida Santos dallo Sporting Clube de Portugal con la formula del prestito con diritto di opzione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli ha chiuso un colpo importante nelle ultime ore di mercato.

