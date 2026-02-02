Udinesi cercano musicisti per una nuova banda

Udine cerca nuovi musicisti per formare una banda. Stefano Andreutti e Federico Biondi, due insegnanti di musica, hanno deciso di avviare un progetto per rilanciare la scena musicale cittadina. Hanno lanciato un sondaggio tra gli appassionati per capire chi vuole unirsi e dare vita a una nuova formazione orchestrale. Ora stanno aspettando le risposte e sperano di raccogliere un bel gruppo di musicisti pronti a suonare di nuovo insieme.

Due musicisti, Stefano Andreutti e Federico Biondi, hanno lanciato un sondaggio online rivolto agli aspiranti componenti della nuova compagine musicale, ispirata alle "marching band" statunitensi Due musicisti e insegnanti di musica di Udine, Stefano Andreutti e Federico Biondi, si sono posti la domanda: da dove e come partire affinché anche Udine abbia nuovamente una propria compagine bandistica orchestrale? Da un sondaggio. Un approccio completamente diverso dai reclutamenti tradizionali paesani e parrocchiali di un tempo. Al questionario, titolato “Abbiamo un’idea che ci suona in testa”, si accede anche dal sito https:musicainsieme.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Udine Banda

