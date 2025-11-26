La Banda Roveroni torna a esibirsi in onore di Santa Cecilia patrona dei musicisti
Domenica 30 novembre, a Santa Sofia si tengono le celebrazioni in onore di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Alle 10.30 in piazza Matteotti si esibirà la banda Roveroni. A seguire, alle 11, si terrà la santa messa sempre con la partecipazione della banda e poi alle 12.30 ci. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nicola Andrucci. . Festa di Santa Cecilia a Civitella di Romagna (FC) Banda Normanni: Romagna e Sangiovese #romagnaesangiovese #banda #musica #concerto #civitelladiromagna - facebook.com Vai su Facebook
Santa Sofia, dopo uno stop di 7 mesi torna la banda Roveroni - Infatti stasera a partire dalle ore 21, al Parco della Resistenza di Santa Sofia, la formazione nata nel lontano ... Da ilrestodelcarlino.it
Banda Roveroni tra swing e jazz - Infatti questa sera alle 21, al parco della Resistenza di Santa Sofia, la formazione nata nel lontano 1844 e diretta dal maestro Massimo Bertaccini tornerà ad ... Segnala ilrestodelcarlino.it