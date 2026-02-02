L’allenatore della Roma, Gasp, sa che questa partita può fare la differenza per la corsa alla Champions. Dopo il viaggio in Grecia per l’Europa League, i giallorossi devono conquistare i tre punti a Udine per non perdere terreno e rimanere agganciati alla zona alta della classifica. La partita si presenta come uno snodo importante per la stagione della squadra di Mourinho.

Dopo la trasferta in Grecia per l'Europa League, i giallorossi volano a Udine dove sono costretti a vincere per riagguantare Conte La Roma nella trasferta a Udine della 23ª giornata ha un solo obiettivo: vincere e raggiungere al quarto posto il Napoli che sabato pomeriggio ha superato al Maradona la Fiorentina e si è portato a 46 punti. Scopriamo pronostico e quote di Udinese-Roma in programma lunedì 2 febbraio alle ore 20.45. I giallorossi vengono dal difficile impegno di Atene, dove pareggiando per 1-1 contro il Panathinaikos hanno conquistato l'ingresso al tabellone principale di Europa League evitando i play off. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Udinese-Roma, il pronostico: Gasp non può perdere il treno Champions

Torino-Roma rappresenta un'occasione importante per il Torino di Baroni, che punta a ottenere il terzo risultato positivo contro i giallorossi in questa stagione.

Pronostico Udinese-Roma: record mostruoso in trasfertaUdinese-Roma è una partita di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Pronostico Udinese-Roma: come loro, solo l'Inter...Missione ottavi di Europa League riuscita. Dopo la prova di carattere in Grecia (1-1 col Panathinaikos, pareggio ottenuto in inferiorità numerica), la Roma di Gasperini si prepara ad affrontare l'Udin ... corrieredellosport.it

