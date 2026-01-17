Torino-Roma per Baroni è caccia a un clamoroso tris contro Gasp | il pronostico
Torino-Roma rappresenta un’occasione importante per il Torino di Baroni, che punta a ottenere il terzo risultato positivo contro i giallorossi in questa stagione. Dopo aver superato i romani negli ottavi di Coppa Italia, il tecnico fiorentino si prepara a guidare la squadra in questa sfida di campionato, con l’obiettivo di confermare la buona forma e consolidare la posizione in classifica.
ROME, ITALY - JANUARY 13: Emirhan Ilkhan of Torino celebrates a goal during the Coppa Italia match between AS Roma v Torino FC at Olimpico Stadium on January 13, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FCTorino FC 1906 via Getty Images) A distanza di soli cinque giorni dalla sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia, Baroni e Gasperini si ritrovano di fronte in campionato nello stadio della squadra granata: caccia alla terza vittoria per il tecnico fiorentino, bestia nera del romanista. Scopriamo pronostico e quote di Torino-Roma in programma domenica 18 gennaio alle ore 18. Il Torino prima della sfida di Coppa Italia aveva già vinto allo stadio Olimpico contro la Roma all'inizio del campionato grazie ad un gol di Simeone, poi protetto con una grande fase difensiva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Torino-Pisa, il pronostico: occasione per Baroni contro i toscani ancora a secco di vittorie
