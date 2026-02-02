Udinese-Roma furia Gasperini su punizione assegnata a friulani e sul gol | cos’è successo

Durante la partita tra Udinese e Roma, Gasperini si è scagliato contro le decisioni dell’arbitro. L’allenatore dell’Udinese ha protestato con veemenza dopo la rete che ha aperto le marcature, criticando la punizione assegnata ai suoi e contestando anche il gol stesso. La gara si è fatta subito tesa, con polemiche che sono continuate anche dopo l’episodio.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.