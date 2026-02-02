Udinese-Roma furia Gasperini su punizione assegnata a friulani e sul gol | cos’è successo
Durante la partita tra Udinese e Roma, Gasperini si è scagliato contro le decisioni dell’arbitro. L’allenatore dell’Udinese ha protestato con veemenza dopo la rete che ha aperto le marcature, criticando la punizione assegnata ai suoi e contestando anche il gol stesso. La gara si è fatta subito tesa, con polemiche che sono continuate anche dopo l’episodio.
(Adnkronos) – Polemiche e proteste in Udinese-Roma. Nella sfida di oggi, lunedì 2 febbraio, valida per la 23esima giornata di Serie A, non sono mancati gli episodi arbitrali, con Gasperini infuriato in occasione della rete che ha sbloccato il match. Al 48' Mancini si scontra con Davis, che prova a portare il pallone in area. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
