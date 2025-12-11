Celtic-Roma ecco dove nasce il gol di ‘Mancini’ E Gasperini è già scatenato | i motivi della furia

Nel match tra Celtic e Roma, la rete di ‘Mancini’ ha attirato l’attenzione, mentre Gasperini si infiamma per motivi legati all’arbitraggio e ai comportamenti dei suoi giocatori. La partita si è aperta con grande intensità, evidenziando le tensioni e le emozioni che caratterizzano questa sfida. Ecco i dettagli sulla nascita del gol e le reazioni che ne sono seguite.

Il tecnico giallorosso tarantolato in panchina con l'arbitro ma anche con alcuni suoi giocatori, compreso Ferguson Celtic-Roma è iniziata con il piede sull'acceleratore, sotto tutti gli aspetti. Dopo sei minuti infatti i giallorossi passano subito in vantaggio, meritatamente sia per come hanno iniziato la partita e per come l'hanno poi continuata. L'autogol di Scales in realtà porta la firma del tandem Soulé-Mancini e non solo perché sono stati gli 'esecutori'. Prima di battere il calcio d'angolo, infatti, lo stesso Mancini infatti ha tenuto a rapporto per parecchi secondi l'argentino per 'istruirlo' evidentemente su uno schema.

La #Roma è in vantaggio: Gianluca #Mancini trascina i giallorossi al Celtic Park. #CelticRoma 0-1

6' Goal - Roma Gianluca Mancini heads the visitors ahead from a corner! Celtic 0-1 Roma

Celtic-Roma, il risultato in diretta LIVE - Roma, in programma alle ore 21, sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.

Celtic-Roma, le formazioni ufficiali - A disposizione: De Marzi, Gollini, Angelino, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Koné, Dybala, Ziolkowsi, Bailey, Wesley, Ghilardi.