Roma-Milan 1-1 | Malen spreca Pellegrini entra e batte Maignan Pari per Gasperini che perde Koné

Nell'incontro tra Roma e Milan all'Olimpico, il risultato è di 1-1. La squadra di Gasperini ha dominato la partita, ma ha peccato in precisione, con Malen che ha sprecato alcune occasioni. La Roma è riuscita a trovare il pareggio grazie a Pellegrini, entrato a gara in corso e decisivo dal dischetto. La partita ha visto anche l’assenza di Koné per i nerazzurri.

La Roma pareggia per uno a uno contro il Milan all'Olimpico. La partita è molto simile a quella dell'andata, con la squadra di Gasperini padrona del campo e sciupona soprattutto con Malen. L'olandese (il peggiore) in gol all'esordio contro il Torino, alla prima in casa spreca più di una ghiotta.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Il Milan batte la Roma 1-0, Dybala spreca un rigore Roma-Milan, Gasperini punta su Dybala e MalenStasera all’Olimpico la Roma affronta il Milan in una sfida importante. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Roma-Milan: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Roma-Milan: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming), arbitro e classifica Serie A. Malen dal 1'; Pronostico Roma-Milan | Serie A 2025/26. Roma-Milan 1-1, le pagelle giallorosse: Dybala-Malen, solo buone intenzioni (6). Pellegrini, undici metri di gioia (7). Con Mancini non si passa (7)Roma-Milan finisce in parità all'Olimpico. Una prova da Premier della Roma alla quale però manca il gol su azione. E così dopo 36 partite è arrivato il ... leggo.it Roma-Milan 1-1, le pagelle rossonere: Maignan para tutto e ferma Gasperini. A De Winter risponde Pellegrini su rigoreLa Roma gioca, Maignan para. Poi il Milan, nella ripresa esce, mette la faccia nella metà campo della Roma e segna con De Winter da azione di calcio d'angolo. Ma il vantaggio dura ... leggo.it Serie A, Roma-Milan 1-1: 1-1: in parità la sfida per la Champions Gli altri risultati: Juventus-Napoli 3-0, Inter-Pisa 6-2; Fiorentina-Cagliari 1-2; Como-Torino 6-0; Atalanta-Parma 4 a 0; Genoa-Bologna 3 a 2. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.ra - facebook.com facebook #RomaMilan, @Cristante a @DAZN_IT all’intervallo: “Dobbiamo continuare così” - @OfficialASRoma #ASRoma #Roma #Cristante x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.