Uccisa a 14 anni ad Afragola L’ex di Martina Carbonaro verso il processo Cade aggravante della crudeltà

La procura di Napoli Nord ha concluso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola. L’ex fidanzato, Alessio Tucci, sarà processato e ha perso l’aggravante della crudeltà. La sera del 26 maggio 2025, l’uomo ha sparato alla ragazza, che si trovava in strada con amici. Ora si attende il processo e la decisione sul suo eventuale carcere.

La procura di Napoli Nord ha chiuso le indagini sull'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dall'ex fidanzato Alessio Tucci la sera del 26 maggio 2025. Il 19enne, reo confesso, potrebbe finire a processo con l'accusa di omicidio pluriaggravato dai motivi futili e abietti, dalla minore età della vittima e dalla relazione sentimentale, sebbene tra i due la frequentazione si fosse interrotta da alcune settimane quando si consumò il delitto. Cade l'aggravante della crudeltà. Rispetto alle accuse iniziali, c'è un'importante novità. Secondo l'accusa, non ci sarebbe stato accanimento da parte dell'indagato nei confronti della vittima, motivo per il quale al giovane non viene più contestata l'aggravante della crudeltà.

