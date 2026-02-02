Martina Carbonaro uccisa ad Afragola il suo ex verso il processo | cade l' aggravante della crudeltà

La Procura di Napoli nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro ad Afragola. L’ex di Martina, accusato di averla uccisa, dovrà comparire in tribunale senza l’aggravante della crudeltà, che è stata eliminata. Restano quindi le accuse di omicidio volontario. La decisione arriva dopo aver analizzato le prove e aver riformulato l’accusa.

Cade l’aggravante della crudeltà, resta quella di omicidio volontario. È questa la conclusione della Procura di Napoli nord, che ha chiuso le indagini sul delitto della 14enne colpita a morte lo scorso 26 maggio ad Afragola, all’interno di un edificio abbandonato. Verso il processo Alessio Tucci, miratore di 19 anni. Manca, rispetto alle premesse investigative, l’aggravante della crudeltà, anche se vengono ipotizzati i motivi abbietti e futili. Un caso doloroso: Martina fu convinta da Tucci a seguirlo in un edificio in ristrutturazione nei pressi dello stadio di Afragola. Respinse il suo approccio e fu colpita con una pietra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il suo ex verso il processo: cade l'aggravante della crudeltà Approfondimenti su Martina Carbonaro Martina Carbonaro uccisa ad Afragola, il suo ex verso il processo La procura di Napoli nord ha chiuso le indagini sull’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazzi di 14 anni uccisa ad Afragola. Afragola: furto nel garage della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall’ex Ad Afragola, un furto nel garage della famiglia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall’ex, ha suscitato scalpore. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Martina Carbonaro Argomenti discussi: Uccisa a 14 anni dal fidanzato, lo straziante ricordo della mamma di Martina; Le conseguenze invisibili di un omicidio: quando il dolore travolge anche chi resta; Camorra, il Pg Policastro: Scenario frammentato, ma due cartelli dominano; Federica Torzullo, il femminicidio come cancellazione dell’identità. Furto nel garage della famiglia di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'exFurto stanotte nel garage dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dal fidanzato 19enne Alessio Tucci. I ladri hanno portato via gli attrezzi di lavoro ... ansa.it Afragola, furto nel garage della famiglia di Martina CarbonaroFurto stanotte nel garage dei genitori di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola, in provincia di Napoli, dal fidanzato 19enne Alessio Tucci. I ladri hanno portato via gli attrezzi di lavoro ... ilmattino.it LO STRAZIANTE RICORDO DELLA MAMMA DI MARTINA CARBONARO A 8 MESI DALLA BARBARA UCCISIONE IN OCCASIONE DELL'ONOMASTICO. "FIGLIARELLA MIA 8 MESI LUNGHI SENZA TE.. SENZA SAPERE ANKORA LA VERITA`.. Oggi il tuo on - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.