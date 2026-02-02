tutto pronto per il rigoletto per le nuove generazioni

Questa sera ad Arezzo va in scena “Rigoletto” rivisitato per le nuove generazioni. Sul palco, il Duca si presenta come uno studente, mentre una giovane finge di essere una mendicante. I cortigiani, invece, indossano maschere che sembrano di cortesia, ma nascondono altre intenzioni. La rappresentazione promette di sorprendere e coinvolgere un pubblico più giovane, portando in scena una versione più vicina ai loro occhi e alle loro esperienze.

Arezzo, 2 febbraio 2026 – Un Duca che si finge studente, una giovane che si finge mendicante, dei cortigiani che indossano la maschera dell’amabilità. E sopra tutti: Rigoletto, il giullare del Duca. Un attore, un uomo di teatro, un burattino ridicolo ammaestrato da una società crudele ad essere complice e vittima allo stesso tempo. Tuttavia Rigoletto è anche un padre: protettivo ma incapace di ascoltare, presente ma chiuso nel silenzio. Un silenzio che diventa crepa, ferita, dramma. Da quella crepa prende forma un nuovo “Rigoletto”: la celebre opera in tre atti di Giuseppe Verdi, nella nuova co-produzione tra Venti Lucenti e Fondazione Guido d’Arezzo, debutterà venerdì 6 febbraio e domenica 8 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it

Un Rigoletto rivisitato per le nuove generazioni: una narrazione che invita alla riflessione sull'autenticità e sulla maschera sociale.

La rassegna teatrale Z Generation meets Theatre propone nuove prospettive per le giovani generazioni.

