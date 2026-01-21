Un Rigoletto per le nuove generazioni auspicando una nuova umanità

Un Rigoletto rivisitato per le nuove generazioni: una narrazione che invita alla riflessione sull’autenticità e sulla maschera sociale. Ambientata ad Arezzo, questa interpretazione propone personaggi moderni e simbolici, come un Duca travestito da studente e una giovane che si finge mendicante, offrendo uno sguardo sobrio e attuale su temi di umanità e verità. Un invito a ripensare i valori e a promuovere una società più autentica.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Un Duca che si finge studente, una giovane che si finge mendicante, dei cortigiani che indossano la maschera dell'amabilità. E sopra tutti: Rigoletto, il giullare del Duca. Un attore, un uomo di teatro, un burattino ridicolo ammaestrato da una società crudele ad essere complice e vittima allo stesso tempo. Tuttavia Rigoletto è anche un padre: protettivo ma incapace di ascoltare, presente ma chiuso nel silenzio. Un silenzio che diventa crepa, ferita, dramma. Da quella crepa prende forma un nuovo "Rigoletto": la celebre opera in tre atti di Giuseppe Verdi, nella nuova co-produzione tra Venti Lucenti e Fondazione Guido d'Arezzo, debutterà venerdì 6 febbraio e domenica 8 febbraio al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12).

