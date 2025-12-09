Tutti i mercatini anche di Natale a Como | ecco dove sono nel secondo weekend di dicembre

Quicomo.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il secondo weekend di dicembre, Como si anima con numerosi mercatini, tra cui spiccano due eventi storici riconosciuti dalla Regione Lombardia. Questi mercati si trovano lungo le mura e al Mercato coperto, offrendo un'occasione unica per scoprire prodotti tradizionali e atmosfere festive in città.

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

