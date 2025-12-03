caso epstein i democratici pubblicano foto inedite della sua isola

I democratici della commissione di Vigilanza della Camera hanno diffuso una nuova serie di materiali che documentano gli interni e gli spazi esterni di Little Saint James, l’isola privata appartenuta a Jeffrey Epstein e al centro delle indagini sui suoi abusi sessuali. Le fotografie e i filmati ritraggono varie stanze da letto e bagni, oltre a un locale in cui si nota una poltrona simile a quella di uno studio dentistico, circondata da maschere carnevalesche appese alle pareti. In un altro ambiente appare un telefono fisso con nomi associati ai tasti di chiamata rapida — Darren, Rich, Mike, Patrick e Larry — mentre altre inquadrature mostrano i giardini e la piscina della proprietà. 🔗 Leggi su Lettera43.it

