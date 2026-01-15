I Poveri Cristi di Ascanio Celestini | Vi racconto gli invisibili d’Italia Iniziò tutto dalle storie dei facchini

In “I Poveri Cristi” di Ascanio Celestini, si esplora la condizione degli invisibili in Italia, partendo dalle storie dei facchini. Attraverso testimonianze e riflessioni, il libro mette in luce le difficoltà di chi vive ai margini della società, spesso ignorato e senza voce. Un’analisi sobria e approfondita di una realtà nascosta, che invita a riflettere sulla povertà e sulla dignità di chi lotta quotidianamente.

Milano – Una classe sociale. Ai margini. Talmente ai margini da risultare invisibile. Con quel suo carico di povertà e resistenza e disperazione che non va mai di moda. Figurarsi in una grande città. Figurarsi a Milano. Dove da domani a domenica arrivano i "Poveri Cristi" di Ascanio Celestini. Appuntamento al Carcano. Che coproduce. Ultimo capitolo di un lungo (lunghissimo) lavoro d'indagine sul territorio. Mosaico drammaturgico con protagoniste le vite degli altri. Degli ultimi. In una cornice di improvvisazione quasi jazzistica, grazie alle musiche di Gianluca Casadei. Ascanio, il progetto parte da lontano.

