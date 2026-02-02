La stagione delle premiazioni entra nel vivo. A circa un mese dai Golden Globes, un altro red carpet si prepara a catturare l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Trasparenze, piume e piercing sono protagonisti tra le star che sfileranno questa sera. La corsa ai look più originali è già iniziata, e tutti gli occhi sono puntati sulle scelte di stile delle celebrità.

La stagione delle premiazioni è ufficialmente cominciata. A quasi un mese dai Golden Globes, è ora un altro red carpet ad attirare l'attenzione di appassionati ed esperti di moda. Ai Grammys 2026 Chappell Roan, Lady Gaga e Harry Styles si confermano, infatti, le star più ammirate e discusse. Olivia Dean vince il Grammy 2026: musica, stile e il manifesto femminista di "Man I Need" I cosiddetti Oscar della musica, andati in scena a Los Angeles nella notte italiana, si confermano dunque un palcoscenico impareggiabile per look sopra le righe e creazioni destinate a far parlare di sé. Tra trasparenze, scollature e dichiarazioni politiche, ai Grammys 2026 la parola d'ordine è stata osare.

© Iodonna.it - Trasparenze, piume e piercing

Elisabetta Gregoraci incanta a Napoli con un look che combina fiori, trasparenze e piume, esaltando la sua sensualità.

